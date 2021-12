Messerattacke: 69-Jähriger wegen versuchten Mordes angeklagt

Viel Glück dürfte ein Braunauer Gärtnereibesitzer in der Sommernacht von 20. auf den 21. August 2021 gehabt haben. Wie in den Oberösterreichischen Nachrichten berichtet, wollte der 47-Jährige einen Einbrecher stellen. Daraufhin dürfte der Unternehmer von einem 69-Jährigen brutal attackiert worden sein. Der dringend Tatverdächtige, für den die Unschuldsvermutung gilt, sitzt seit seiner Festnahme unmittelbar nach der Tat in Untersuchungshaft.

Ein noch ausständiges Gutachten, das Auskunft über die genauen Verletzungen des Opfers geben sollte, ist jetzt bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Ried eingetroffen. Das bestätigte Alois Ebner, Sprecher und Leiter der Staatsanwaltschaft, gestern auf eine Anfrage der OÖN.

Staatsanwalt Alois Ebner Bild: OÖN

"Laut des nun vorliegenden Gutachtens handelte es sich um mehrere schwere Stichverletzungen im Bauchbereich. Bei einer geringfügigen Abweichung des Stichkanals hätte eine akute Lebensgefahr bestanden", sagte Ebner und fügte hinzu: "Wir haben nun Anklage wegen versuchten Mordes, versuchten Einbruchsdiebstahles, versuchter schwerer Nötigung und wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz eingebracht." Dem Beschuldigen droht bei einer rechtskräftigen Verurteilung im Maximalfall eine lebenslange Haftstrafe. Der Pensionist hat bereits 20 Vorstrafen, in erster Linie wegen Vermögensdelikten und Einbruchsdiebstählen.

Wann der Geschworenenprozess im Landesgericht stattfinden werde, stehe, so Ebner, derzeit noch nicht fest.