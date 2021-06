Messeläufe mit neuen Bestzeiten

Mehr als 100 Kinder waren insgesamt bei acht verschiedenen Läufen am Start. Am Löffler Messe-Lauf mit seinen vier Varianten nahmen ebenfalls rund 100 Sportler teil, die meisten waren über zehn Kilometer am Start. Über vier Kilometer verbesserte Jürgen Aigner von der LAG Genböck Haus Ried seinen eigenen Streckenrekord um zehn Sekunden.

Alex Knoblechner vom Lauftreff Nußdorf blieb über zehn Kilometer um mehr als 30 Sekunden unter der bisherigen Bestmarke. Alle Ergebnisse finden sich auf www.sportundfun-ried.at. Seitens der Messe Ried liegt der Fokus nun auf der Vorbereitung der Herbstmesse samt Volksfest.