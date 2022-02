"Die Erleichterung ist riesengroß, zum Teil bin ich sogar überrascht über die weitreichenden Öffnungsschritte", sagt Rieds Messedirektor Helmut Slezak. Die am Mittwoch angekündigten Öffnungsschritte ab 5. März ermöglichen die Durchführung aller geplanten Messen im Frühling. Man sei bereit für den Neustart und blicke zuversichtlich in die kommenden Monate. "Wir werden in der uns zur Verfügung stehenden Zeit alles versuchen, um die geplanten Messen bestmöglich umzusetzen.