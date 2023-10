Nach einem zähen Ringen und Hin und Her stimmten die ÖVP, SPÖ und FPÖ bei der jüngsten Gemeinderatssitzung doch noch für eine provisorische Eislaufhalle in Ried, die am 1. Dezember aufgesperrt werden soll. Die Grünen und Neos enthielten sich, wie berichtet, der Stimme.