Messe Ried: "Kennen noch keine Rahmenbedingungen"

Bis Ende August wurden nun alle abgesagt oder verschoben. Am wichtigsten sind für die Verantwortlichen die Eigenmessen. Mit der Sport & Fun sowie der Kombimesse Guten Appetit und 50 plus sind bereits zwei Großveranstaltungen im Frühling wegen der Corona-Krise ins Wasser gefallen. Die meisten der 22 Mitarbeiter der Messe Ried sind derzeit in Kurzarbeit.

Ob das von den OÖN präsentierte große Innviertler Oktoberfest von 16. bis 20. September stattfinden kann, ist derzeit noch völlig offen. "Natürlich ist unsere Hoffnung groß, dass wir ab September wieder Veranstaltungen und Messen abwickeln können. Unser Veranstaltungskalender ist bis Weihnachten fast voll. Für das Oktoberfest bereiten wir uns derzeit auf mehrere Szenarien vor. Die Planung und Bewerbung ist schwierig, weil wir überhaupt noch keine Rahmenbedingungen kennen", sagt Rieds Messedirektor Helmut Slezak. Es gebe, je nach Auflagen, auch die Idee, gewisse Elemente einer Herbstmesse in das Oktoberfest mitaufzunehmen.

Dass heuer ein "kleines" Messejahr ist und die große Landwirtschafts- und Herbstmesse erst wieder im kommenden Jahr stattfindet, sei "Glück im Unglück", sagt Slezak, der auf die Durchführung der Music Austria, der Modellbaumesse und der Messe Haus & Bau im Herbst hofft. (tst)