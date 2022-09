Messe mit Energieumstellung und Lagerflächen

RIED. Beim Bau der Halle 19 wurde bereits das bestehende Rieder Geothermie-Netz integriert, nun hat die Messe den nächsten Schritt in Richtung erneuerbare Energie gesetzt: Die Hallen 12, 13 und 14 sowie der Bürobereich sind an das Fernwärmenetz angeschlossen worden. Dadurch können bis zu 200.000 kWh "Gasverbrauch" pro Jahr ersetzt werden, so die Messe.

Die Heizungs- und Lüftungsanlage in Halle 16 wird derzeit auf den technisch neuesten Stand gebracht. Darüber hinaus werden die baulichen Voraussetzungen getroffen, damit die Messegastronomie einen fixen Platz in der Halle 16 bekommt. Nachdem die Gastronomie in den vergangenen Jahren in unterschiedlichen Hallen angesiedelt war, wird ab sofort bei jeder Messe am gleichen Standort verköstigt.

Bereits seit 2019 befindet sich auf dem Dach der Halle 19 eine 100 kWp Photovoltaik-Anlage. Diese leiste einen aktiven Beitrag für den Klimaschutz und zur Reduzierung von CO2-Emissionen. Wegen der derzeit erhöhten Einspeisetarife werde sich die Anlage wesentlich schneller amortisieren als ursprünglich geplant – ökologischer Nutzen treffe auf ökonomischen, so die Messe Ried.

Weitere Photovoltaikflächen seien auf den Dächern der Hallen 13 bis 15 statisch möglich. Eine eventuelle Investition in diesem Bereich mache man von der Entwicklung des Strompreises abhängig.

Längst hat sich die Messe als Veranstaltungszentrum etabliert, aber auch andere weniger bekannte Bereiche werden erfolgreich betrieben. "Wir vermieten Lagerflächen, diese werden uns derzeit aus der Hand gerissen", so Messedirektor Helmut Slezak. Miet-Mobiliar der Messe Ried ist für größere Veranstaltungen überregional gefragt – von der Bestuhlung bis hin zum Absperrgitter. (sedi)