Messe mit "Durchstarter"

Die Frühjahrsmesse Braunau, die bei freiem Eintritt von 24. bis 26. März stattfindet, bietet erstmals eine "Durchstarter-Messe-Aktion" für junge Unternehmen an. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer Braunau und der Werbeagentur "O brothers" gibt es einen Jungunternehmen-Contest: Bis zu 15 Unternehmen, die noch nicht länger als fünf Jahre am Markt seien, hätten dabei die Möglichkeit, sich auf einer eigens errichteten "Premium-Zone" gemeinsam zu besonders günstigen Bedingungen zu präsentieren, so Messechef Herwig Untner. Begleitend dazu gibt es ein Gewinnspiel, bei dem die Besucher die Teilnehmer bewerten und Sachpreise gewinnen können.

Dem am besten bewerteten Messestand der "Durchstarter-Aktion" winkt ein Geldpreis von 1500 Euro von der Raiffeisen Bank Region Braunau. Anmeldungen zur Aktion sind bis 5. Februar möglich. Nähere Infos samt Anmeldeformular finden sich auf www.messebraunau.at

