Messe: Lehrlinge rekrutieren Lehrlinge

Lehrlingsmessen bieten Jugendlichen einen Überblick über Lehrbetriebe und Jobmöglichkeiten in der Region. Auch Magdalena Reitsammer hat ihren Lehrbetrieb auf diese Weise gefunden. Sie lernt Metall- und Blechtechnikerin bei Grömer. Auf das Lochner Unternehmen wurde sie auf der Lehrlingsmesse in Mattighofen aufmerksam. "Ich war nach der Messe zum Schnuppern im Betrieb. Die Arbeit hat mir auf Anhieb gefallen." In einem Burschenberuf zu arbeiten, mache ihr Spaß: "Manchmal gibt es schwere Sachen zu heben, aber dann helfen mir meine Kollegen."

Ausstellungsort: Sepp-Öller-Halle Bild: Manfred Fesl

Auf der diesjährigen Lehrlingsmesse stand sie selbst hinterm Ausstellungsstand, um die Messebesucher von "ihrem" Unternehmen zu überzeugen. Sie erzählte Lehrstellensuchenden und Interessierten aus ihrem Arbeitsalltag bei Grömer. Magdalena arbeite gerne in einem kleineren Unternehmen, in dem jeder jeden kenne. "Bei uns ist es familiär und das gefällt mir."

Besucher durften selbst Hand anlegen. Bild: Manfred Fesl

Siebtes Jahr in Mattighofen

Die Lehrlingsmessen in Braunau und Mattighofen seien die Speerspitzen für Lehre im Bezirk, sagt Klaus Berer, WKO-Bezirksstellenleiter. Sie leisten einen Beitrag, dass die Lehre den Stellenwert bekomme, der ihr zustehe.

Virtual Reality zum Ausprobieren Bild: Manfred Fesl

Seit 13 Jahren wird nun schon zur Messe nach Braunau geladen, in Mattighofen fand sie vergangenes Wochenende zum siebten Mal statt. Denn auch hier spiele die Musik: "Mattighofen ist ein wichtiger Industriestandort, in dem Gewerbe und Handel blühen", sagt Berer.

Neu hinzugekommen zu den Messeausstellern sind heuer die Firmen EAV Moosdorf, Hubers Landhendl Pfaffstätt, Leitner Fahrzeugbau Lengau, Hoffmann Jeging und Hargassner in Weng.