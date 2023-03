Messe "Innfair" lockt nach Ried

Angekündigt sind Mode, Kunst, Genuss und Handwerk – in und vor dem Haus. Ergänzend zu den Geschäften der Gießerei, die auf nachhaltige Produkte, Kunst und fairen Kaffee spezialisiert sind, werden bei der anstehenden Messe auch externe Hersteller aus dem Bereich Lebensmittel an Verkaufsständen vertreten sein, dazu Handwerker aus der Region und FoodCoops. Es gibt ein Gewinnspiel und Kinderprogramm. Die Messe findet am 31. März von 10 bis 18 Uhr sowie am 1. April von 10 bis 14 Uhr statt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper