Messe Braunau rüstet für das neue, hoffentlich "normale" Ausstellungsjahr

Unter dem Strich ist das Messejahr 2022 erfolgreich verlaufen, so die Messe Braunau: Erstmals seit 2019 konnte der Braunauer Ausstellungsverein in diesem Jahr wieder beide Messen – Frühjahrs- und Herbstmesse – abhalten. Der Start in den Frühling war zwar etwas "holprig", weil die Frühjahrsmesse bedingt durch die "Corona-Ausläufer" auf Mai verschoben werden musste.