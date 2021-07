Messe Braunau erwartet für Herbst starken Besuch

Der Optimismus in der Veranstaltungsbranche ist deutlich gewachsen, auch der Braunauer Herbstmesse vom 17. bis 19. September stehe nichts im Weg, so Organisationsleiter Herwig Untner. Mit den neuen Lockerungsverordnungen seien Messen nicht nur möglich, sondern darüber hinaus auch keinen Einschränkungen außer der "3-G-Regel" mehr unterworfen. "Das heißt, alle Personen, ob Besucher oder Aussteller, können sich ungestört in den Hallen und im Freigelände bewegen, Gespräche führen, sich beraten lassen und Spaß im Festzelt oder im Vergnügungspark haben."

Die Anfragen von Ausstellern werden sich rasch in Anmeldungen verwandeln, da die Unsicherheiten nun vom Tisch sind, so Untner. "Nach so langer Zeit ohne Veranstaltungen sind wir vom Braunauer Ausstellungsverein überzeugt, dass wir mit vielen interessierten Besuchern rechnen können", sagt Vorstandsmitglied Barbara Eckereder von der gleichnamigen Tischlerei zur anstehenden Herbstmesse. Die größte jährliche Veranstaltung des Bezirks sei nach einem Jahr Zwangspause somit wieder startklar.

Für interessierte Aussteller wurde seitens der Messe bereits vor längerer Zeit die Kampagne "Null Risiko für Aussteller" gestartet, die garantieren soll, dass niemand gegenüber der Messe irgendwelche finanziellen Verpflichtungen hat, sollte es zu einer Covid-19-bedingten Absage kommen, so die Messe Braunau. Wie gewohnt wird der Eintritt zur Messe Braunau mit rund 150 Ausstellern für alle Besucher frei sein, das Parken kostenlos. Geboten werden 10.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, dazu ein Autosalon.