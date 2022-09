Messe: Arbeiten jenseits der Grenze

INNVIERTEL/BURGHAUSEN. Eine Info-Messe für grenzüberschreitende Arbeit "Arbeiten drent & herent" bieten ÖGB und DGB am Samstag, 17. September, von 10 bis 15 Uhr im Bürgerhaus in Burghausen. "Bei dieser Messe stehen die Belange und Fragen von Menschen im Mittelpunkt, die in ihrer beruflichen Tätigkeit einen Grenzbezug haben", so die Braunauer ÖGB-Regionalsekretärin Michaela Feichtenschlager. Aufgeboten werden Experten von Sozialversicherungsträgern, Verbänden und Organisationen sowie den Gewerkschaften.

Unter den 16 Ausstellenden finden sich auch der Grenzgänger-Landesverband, die Arbeiterkammer, das Arbeitsmarktservice, die Deutsche Rentenversicherung, die Allgemeine Ortskrankenkasse und die Arbeitsagentur. Es gibt unter anderem bei den Themen Pension, Krankheit und Arbeitslosigkeit einiges zusätzlich zu beachten.

Eröffnet wird die Informationsmesse von der stellvertretenden Vorsitzenden des DGB Bayern, Verena Di Pasquale. "Veranstaltungen wie diese tragen dazu bei, für faire Bedingungen bei grenzüberschreitender Arbeit zu sorgen", so Feichtenschlager.