Mentoring-Programm als Motor für mehr Mädchen in technischen Berufen

Unter dem Motto "Mädchen in die Technik!" soll ein spezielles Mentoring-Programm an HTLs in Oberösterreich unter Projektleitung von Regina Seeburger (HTL Braunau) helfen, mehr Mädchen für die Ausbildungsbereiche Technik, Naturwissenschaften und Informationstechnologie zu begeistern: Die Nachfrage nach qualifizierten MINT/IT-Fachkräften steige deutlich. Mittlerweile stehe bereits jedes zweite IT-Unternehmen vor der Herausforderung, die offenen Stellen mit ausreichend qualifiziertem Fachpersonal besetzen zu können.

"Junge Mädchen zu begeistern und zu befähigen, den digitalen Wandel in den unterschiedlichen Lebensbereichen nicht nur zu verstehen und anzunehmen, sondern ihn aktiv zu gestalten – wir setzen bewusst einen Schwerpunkt für junge Mädchen in unseren HTLs. Wir unterstützen die Mädchen in den Schulen durch Mentorinnen und Mentoren und die Vernetzung mit der Wirtschaft und Politik, aber auch mit erfolgreichen Absolventinnen", so Landesrätin Christine Haberlander.

Mehr als 200 Mädchen haben das Programm bereits durchlaufen. Durch gezieltes Coaching und Mentoring werden junge Frauen dabei unterstützt, sich langfristig in der Technik zu etablieren. Seit Beginn im Schuljahr 2015/16 stieg die Zahl der Teilnehmerinnen von anfangs 15 stetig an bis 2020/21 mit 44 Schülerinnen.

Das jüngste Mentoring-Programm umfasste ein vierwöchiges Praktikum in der Partnerfirma sowie mindestens fünf Treffen mit einer Mentorin oder einem Mentor dieser Firma, die dafür da sind, Fragen der Mädchen zu beantworten, sie bestmöglich in die Firma einzugliedern und so sicherzustellen, dass sich die Mädchen von Anfang an gut in ihrem zukünftigen Berufsfeld zurechtfinden.

"Mädchen scheuen sich oftmals davor, die einzige Frau in einem technischen Unternehmen zu sein. Aber durch gezieltes Mentoring, sanften Einstieg in den Beruf oder ein technisches Studium und das Wissen, dass es bereits viele Frauen geschafft haben, fällt dieser Schritt leichter", so Projektleiterin Regina Seeburger von der HTL Braunau.

Die intensive Zusammenarbeit mit den Partnerunternehmen habe oft auch eine weitere Kooperation beim Bewältigen der Diplomarbeit bzw. einen späteren Arbeitsvertrag zur Folge. "Wir haben trotz der Corona-Pandemie gute Wege gefunden, Seminare und virtuelle Treffen mit den Mentoren abzuhalten, und auch das zeigt den Mädchen, dass es immer einen Weg gibt", so Seeburger.

Magdalena Schaber und Sarah Schinwald, zwei Absolventinnen der HTL Braunau, haben das Mentoring-Programm durchlaufen und arbeiten seither neben ihrem Mechatronik-Studium an der JKU Linz bei der Firma Chemgineering als Junior-Projektingenieurinnen: "Durch das Projekt haben wir sehr viel gelernt, wir haben beide in Firmen gearbeitet, in denen wir gut aufgehoben waren und wo wir vieles ausprobieren und kennenlernen durften. Wir stehen dadurch besser auf eigenen Füßen, haben Selbstvertrauen dazugewonnen und sind bereit, uns als Frauen in der Technik zu etablieren."

Auch Lisa Reschenhofer, die nun bei der Firma GfE in Burghausen beschäftigt ist, hat die HTL Braunau absolviert: "Beim Mentoring-Projekt hat mir vor allem gefallen, dass man mal nur unter Gleichgesinnten ist: Frauen, die sich in der Männerdomäne durchsetzen wollen. Dabei haben wir auch Klarheit über die Stereotypen geschaffen und darüber, wie man sie durchbrechen kann. Die Experten haben Mut gemacht, unseren Weg zu gehen."

Mit Ablauf des heurigen Schuljahres werden bereits 55 Mädchen aus der HTL Braunau das Projekt durchlaufen haben.