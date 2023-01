Mentoring hilft Schülerinnen bei Einstieg in Beruf

Das Umwelttechnikunternehmen Scheuch mit Sitz in Aurolzmünster nimmt am Programm "Mentoring für HTL-Schülerinnen" teil, aktuell wird Johanna Ridlmaier beim Einstieg in die technische Berufswelt unterstützt.

Scheuch stellt mit Anja Rögl-Brunner, Business Process Analyst, eine Mentorin für die 17-jährige Schülerin Johanna Ridlmaier aus St. Johann am Walde zur Seite. Auch Rögl-Brunner war Schülerin der HTL Braunau im Zweig Mechatronik, so wie Johanna Ridlmaier, die die vierte Klasse absolviert.

Regelmäßig trifft sich das Duo bei Scheuch, wobei es um gezielte Einblicke in Abteilungen und Arbeitsweisen in verschiedenen Fachbereichen geht. Über ein Jahr wird die junge Dame von ihrer Mentorin betreut. Im Sommer kann das Wissen bei einem zweimonatigen Praktikum noch vertieft werden. "Die Teilnehmerinnen können sich hautnah ein Bild des beruflichen Alltags im technischen Bereich machen und ein erstes Netzwerk aufbauen", so Rögl-Brunner.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper