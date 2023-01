Mental-Vortrag: Die Kunst, positiv zu denken

Bernhard Straif aus Zell an der Pram ist diplomierter Mentaltrainer.

Antworten auf diese und mehr Fragen gibt Bernhard Straif morgen, am 11. Jänner, um 19.30 Uhr in der Volksschule Zell an der Pram.

Der diplomierte Mentaltrainer – er arbeitete bereits mit erfolgreichen Sportlern wie Paralympicssieger Walter Ablinger zusammen – gibt an diesem Abend Einblicke in bewährte Konzepte des Mentaltrainings. Etwa jenes des Possibilismus: Ein Possibilist ist weder Optimist noch Pessimist. Er sieht das Gute sowie das Schlechte in seinem Leben, gleichzeitig sucht er nach neuen Möglichkeiten, damit umzugehen. Der Eintritt für den Vortrag beträgt fünf Euro.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Zell an der Pram Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.