Menschen stürmen die ASZ, bleiben aber geduldig

Geduld war am Freitagvormittag in den acht Altstoffsammelzentren im Bezirk Ried das Gebot der Stunde. Der Andrang war vor allem am frühen Vormittag derartig groß, dass die Menschen bis zu 40 Minuten Wartezeit in Kauf nahmen. Rund um das ASZ Ried musste sogar die Polizei den Verkehr regeln. In anderen Altstoffsammelzentren des Bezirks halfen Bauhofmitarbeiter und die Straßenmeisterei, um den Ansturm zu steuern.

Chaos entstand trotz des nicht abreißenden Zustroms keines. "Wir waren gut vorbereitet und ich muss sagen, dass die Leute wirklich diszipliniert sind. Der Großteil hält sich an die Vorgaben, deshalb gab es nur wenige, die wir wegschicken mussten, weil sie zum Beispiel einen Anhänger dabei hatten", sagt Gudrun Pichler-Zecha vom Bezirksabfallverband (BAV) Ried.

Dennoch appelliert sie an diejenigen, die jetzt ihren Müll entsorgen. "Ganz wichtig ist es, dass die Leute auch bei uns im Altstoffsammelzentrum den nötigen Mindestabstand von einem Meter oder besser noch mehr einhalten. Wenn schon jemand bei einem Container steht dann sollten die übrigen Leute warten, bis derjenige fertig ist." "Eingelassen" werden in den ASZ aktuell immer nur acht bis maximal zwölf Autos. Damit soll unnötiges Gedränge vermieden werden. Grund zur Sorge, man würde auf seiner Ladung sitzen bleiben, gibt es ohnehin keinen. "Mir ist es ganz wichtig zu betonen, dass die Altstoffsammelzentren auch in der kommenden Woche und darüber hinaus offen haben.

Es gelten zwar eingeschränkte Bedingungen, aber die ASZ stehen den Menschen zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung", sagt Gudrun Pichler-Zecha. Mit einer Ausnahme: "Samstags hat das ASZ Ried vorläufig geschlossen. An diesen Tagen kommen bei uns extrem viele Leute aus verschiedenen Gemeinden zusammen und das wollen wir in der aktuellen Situation vermeiden." Auch der Flohmarkt-Betrieb ist in den Altstoffsammelzentren derzeit eingestellt worden. "Es sollen Kontakte und der Austausch von Zetteln oder Geld so weit wie möglich unterlassen werden", erklärt Gudrun Pichler-Zecha diese Maßnahme.

Ganz ähnlich lief es am Freitagvormittag im Bezirk Braunau. Manche nahmen auch in der Bezirkshauptstadt eine knapp 40-minütige Wartezeit in Kauf, um ihre in den vergangenen Wochen gesammelten Altstoffe entsorgen zu können. Nur neun Personen dürfen gleichzeitig im Zentrum sein. Die meisten hätten für diese Maßnahmen und die Wartezeit Verständnis, sagt ein Mitarbeiter. Es dauere eben einfach länger, schließlich habe sich bei vielen zu Hause mehr angesammelt, als die ASZ geschlossen waren. Vorbildlich sie auch, dass einige Kunden bereits einen Mundschutz tragen, obwohl dieser in den Altstoffsammelzentren noch nicht Pflicht ist.

Verhaltensregeln im ASZ:

Der Zugang ist reglementiert (Blockabfertigung). Mit großem Andrang und Wartezeiten ist zu rechnen. Während des Wartens im Auto sitzen bleiben.

Ein Mindestabstand von eins bis zwei Metern zu anderen Personen ist einzuhalten.

Das ASZ-Personal darf beim Auslanden nicht behilflich sein.

Den Anweisungen des Personals ist ohne Diskussion Folge zu leisten.

