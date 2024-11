Melanie und Julian sind das neue Eberschwanger Prinzenpaar

EBERSCHWANG. In kaum einer Gemeinde im Innviertel wird die Tradition des Faschings so sehr zelebriert wie in Eberschwang. Mit dem traditionellen "Sturm auf das Gemeindeamt" und der anschließenden symbolischen Schlüsselübergabe des Bürgermeisters Josef Bleckenwegner (SPÖ) an die Eberschwanger Faschingsgilde wurde am Montag, 11. November, offiziell die fünfte Jahreszeit eingeläutet. "Eberschwang ist die Faschingshochburg Nummer eins im ganzen Innviertel. Darauf bin ich als Bürgermeister sehr stolz", sagte Bleckenwegner. Nach der Schlüsselübergabe fand die Vorstellug des neues Prinzenpaars statt. Heuer sind das Prinzessin Melanie I. und Prinz Julian I.

Die beiden hatten mit vielem gerechnet, aber nicht damit, dass sie heuer das Prinzenpaar bilden werden. "Wir wurden im wahrsten Sinne des Wortes überrumpelt. Meine Cousine hatte sich zum Besuch angekündigt. Auf einmal stand aber die ganze Faschingsgilde vor unserer Haustür. Sie blieben so lange, bis wir zugesagt haben. Wir hatten keine andere Wahl", sagt Prinzessin Melanie mit einem Lächeln. Für ihren Freund ist es eine große Ehre, das Amt des Prinzen bekleiden zu dürfen, und das als Wahl-Eberschwanger. "Es ist nicht selbstverständlich, dass ich als gebürtiger Kirchheimer der Eberschwanger Prinz sein darf", sagt Julian.

"Müssen trinkfest sein"

Das Paar freut sich auf die kommenden Monate, auch wenn diese mitunter stressig sein werden. "Mit dem Hausbau haben wir viel um die Ohren, aber wir werden unser Bestes geben, um ein gutes Prinzenpaar abzugeben", sagt Melanie.

Einen Tipp, wie man die Faschingszeit in Eberschwang als Prinzenpaar am besten meistert, bekam das Paar von ihren Vorgängern Prinz Hansi III. und Prinzessin Vanessa I.: "Sie müssen trinkfest sein. Zudem sollten sie jetzt viel schlafen, denn die vielen Faschingsveranstaltungen in der Region beginnen. Da werden sie wenig schlafen", sagt Prinzessin Vanessa I.

Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen für die weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannten und beliebten Eberschwanger Faschingssitzungen.

Vier lustige Abende

Auch Ortschef Bleckenwegner freut sich wieder auf vier unterhaltsame Abende. "Wenn du als Eberschwanger bei unseren Sitzungen nicht durch den Kakao gezogen wirst, dann bist du bereits tot oder du hast etwas verbrochen", sagt Bleckenwegner.

Die Sitzungen der Eberschwanger Faschingsgilde finden beim Kirchenwirt statt und finden am Freitag, 7. Februar, Samstag, 8. Februar, Freitag, 14. Februar, und am Samstag, 15. Februar 2025, (jeweils um 20 Uhr) statt. Der Kartenvorverkauf startet am Sonntag, 19. Jänner, im Café Haller in Eberschwang. Ab Montag, 20. Jänner, sind die restlichen Karten in den Sparkassen Eberschwang und Ried verfügbar.

