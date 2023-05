Meisterlegenden kicken am Samstag in Ostermiething

Alle Fußball-Nostalgiker kommen am Wochenende voll auf ihre Kosten – und zwar bei einem Spiel der Meisterlegenden der Union Ostermiething aus den Saisonen 1990/91 (unter anderem mit Stefan Varga, Wolfgang Auer, Klaus Trappl, Christian Ovesny sowie Trainer Gerd Stummvoll) und 2002/03 (mit dabei sind Trainer Klaus Trappl, Richard Rusch, Richard Huber und Andreas Degenhart). Sie werden am Samstag, 6. Mai, um 15 Uhr gegen eine Regionsauswahl, die sich aus zahlreichen Unterhaus-Legenden – darunter die Hartl-Brüder aus Geretsberg, Gerald Hainzl, Alex Mack, Hannes Forster, Marion Gillhuber, die Dürrager-Brüder aus Eggelsberg, Hubert Rauch aus Gilgenberg und viele mehr – zusammensetzt, antreten. Kommentiert wird das nostalgische Fußballspiel von ORF-Sportreporterlegende Hans Huber. Er wird außerdem das anschließende LT1 OÖ-Liga-Spiel des UFC Ostermiething gegen die Spielgemeinschaft Wallern/St. Marienkirchen (ab 16.30 Uhr) kommentieren. Das sollten Gründe genug sein, um sich die besonderen Spiele am Samstag in der Stampfl-Bau Arena nicht entgehen zu lassen.

Autorin Elisabeth Ertl Lokalredakteurin Innviertel Elisabeth Ertl