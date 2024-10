Innviertler für Buchpreis in Deutschland nominiert: "Meine Geschichten menscheln einfach"

Er geht auf die Straßen in Berlin, eine Kamera in der Hand, und er fragt die Menschen, ob sie ihm von sich und über ihr Leben erzählen wollen. Dazu macht er mit einer alten Analogkamera ein Foto. Das ist die Idee hinter Florian Reischauers Buchprojekt „Pieces of Berlin“. Drei Fotobände mit Geschichten aus Berlin hat der gebürtige Eitzinger (geb. 1985), der seit 2007 in Berlin lebt, bereits veröffentlicht.