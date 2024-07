Mein Kampf: "Ein Stück, das sagt, hey Leute, passt’s auf!"

Seit zwei Jahrzehnten bereichert das Bauhoftheater die Kulturszene in Braunau und darüber hinaus. Damals, im Hof des alten Gefängnisses, in dem für die erste Aufführung extra eine Bühne erbaut wurde und ein Teil des Bauhofs untergebracht war, hat nicht nur der Name des Theatervereins seine Wurzeln. 27 Theaterstücke und 152 Veranstaltungen später ist das Bauhoftheater nicht mehr aus der Stadt wegzudenken. Zum Jubiläum wird George Taboris "Mein Kampf" gezeigt.