Mehrere Spenden an Sozialmarkt

Die Gemeinderäte Mattighofens übergaben Warengutscheine im Wert von 1500 Euro. Einnahmen aus einem Weihnachtskonzert des Kulturvereins Schalchen in Höhe von 885 Euro wurden durch die Gemeinde Schalchen auf 1500 Euro aufgebessert und in Form von Warengutscheinen an den Sozialmarkt gespendet.

"Verkehrter Adventkalender"

Unter dem Motto "Verkehrter Adventkalender", bei dem Geschenke gemacht wurden, organisierten Angelika Fuchs mit den Berufsschülern und Silvia Klaushofer mit den Volksschülern in Mattighofen ein Projekt – die gesammelten Waren wurden im Rahmen einer kleinen Feier ebenfalls an den Sozialmarkt übergeben.

Die Bezirksparteileitung der VP übergab Warengutscheine im Wert von 1000 Euro. Und die Inhaber der Firma Schwab Installationstechnik aus Mattighofen spendeten Warengutscheine im Wert von 1500 Euro. Dank dieser Zuwendungen kann der Sozialmarkt sein Warensortiment ergänzen und damit Bedürftige unterstützen.

