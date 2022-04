Mehrere Siege zum Auftakt für den HSV

Die Motocross-ÖM-Saison begann für viele HSV-Ried-Fahrer sehr erfolgreich: Mit Laufsiegen zeigten Michael Sandner (MX Open) und Maximilian Ernecker (MX Junioren) auf. Für Sandner war Paldau ein wichtiger Test für die nächsten EM-Rennen: "Leider kann ich nicht alle ÖM-Läufe heuer fahren und muss bereits nächstes Wochenende Sittendorf auslassen, weil ich bei der EMX Open in Lettland am Start bin. Den ersten Lauf in Paldau konnte ich gewinnen, leider hatte ich dann im zweiten Rennen das Pech und ich ging als Führender zu Boden, konnte aber noch auf die fünfte Stelle nach vorne fahren", blickt Sandner auf die Rennen zurück. Für den 23-jährigen KTM-Piloten gab es in der Tageswertung der großen Meisterschaftsklasse MX Open den guten dritten Platz.

Maximilian Ernecker war in Paldau in der Klasse Junioren und in der Klasse MX 2 am Start. Der 15-jährige Husqvarna-Pilot fuhr in der Junioren-Staatsmeisterschaft zwei sehr gute Rennen, gewann Lauf eins und konnte im zweiten Rennen als Zweiter finishen. Auch in der MX 2 ÖM fuhr Maximilian in Paldau starke Rennen und konnte in dieser Rennklasse in Lauf eins mit dem neunten Platz erneut auf sich aufmerksam machen.

Top-Platzierung für Breitfuss

"Ich hatte einen soliden Start und schaffte mit dem sechsten und fünften Platz in den Läufen auch Rang fünf in der Tageswertung. Ich war mit meiner Leistung in Paldau zufrieden, darauf kann ich auch gut aufbauen für die nächsten Rennen", sagt Simon Breitfuss zu seinem MX-2-ÖM-Auftritt. Hinter dem Juniorenstaatsmeister landete mit Christoph Zeintl schon der nächste HSV-Ried-Fahrer in den Top-Rängen – als Sechster der Tageswertung: "Das war ein actionreicher Tag in Paldau. Gleich in der ersten Qualirunde hatte ich einen heftigen Abflug. Zum Glück habe ich mich nicht verletzt, nur leichte Prellungen", so Christoph Zeintl, der nach Rang vier im ersten Race im zweiten Lauf mit Schmerzen zu kämpfen hatte und Siebter wurde. Stark unterwegs waren auch Rafael Hargassner mit einem guten zehnten Tagesrang in der Jugend ÖM und Manuel Bermanschläger als Zehnter der MX-Open-ÖM-Tageswertung. "Mit dem Speed bin ich zufrieden, an den Starts übe ich weiter", resümiert Rafael Hargassner, der in der Qualifikation mit einer Zeit von 1:42,898 auf den vierten Platz kam. In den Rennen hatte der HSV-Ried-85ccm-Racer nicht das Glück auf seiner Seite und landete im ersten Lauf auf Platz zwölf, im zweiten Rennen wurde er Achter. Manuel Bermanschläger konnte in der MX Open ÖM als Achter und Elfter finishen. Als Vierzehnter der MX-Open-ÖM-Tageswertung konnte Patrick Kainz für den HSV Ried ein weiteres Top-15-Resultat nach Hause bringen. Gute Leistungen zeigten auch Elias Felbermair als Vierzehnter und Christoph Edlinger als Neunzehnter in der Jugend-ÖM-Tageswertung. Für beide HSV-Ried-Rookies war es das erste 85ccm-ÖM-Rennen ihrer Karriere.