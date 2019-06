Mehrere Erfolge im Sport für NMS

Leichtathletik-Landesmeisterschaften: In der Kategorie U1 männlich verpasste die NMS 1 Ried den Sieg nur ganz knapp und wurde Zweite. In der Kategorie U2 männlich sicherten sich Maxi Straif, Stephan Murauer, Niklas Sickinger, Noah Schröcker und Elias Zaki überlegen den Titel, so Sportlehrer Christoph Zweimüller. Bei Leichtathletik-Meisterschaften in Linz schaffte ein Team der Rieder Schule einen Vize-Bundesmeistertitel. Besonders hervorzuheben seien die Leistungen von Straif und Murauer, die den 1500-m-Lauf mit einer "überirdischen Zeit" überlegen gewonnen haben.

Die Rieder NMS 1 führt in jeder Schulstufe eine Sportklasse. Der Schwerpunkt liegt bei den Mädchen im Geräteturnen und bei den Burschen im Fußball. Jedoch auch abseits der Turnhalle und des Fußballfeldes mischen die Schüler in vielen anderen Bereichen des Sports, wie beispielsweise Leichtathletik und Volleyball, vorne mit, so Lehrer Christoph Zweimüller. "Sport und Fairness werden in unserer Schule großgeschrieben."