Mehrere Drogenhändler verhaftet

Den Personen konnte der Handel mit zehn Kilogramm Marihuana, zweieinhalb Kilogramm Amphetamin, 100 Gramm Kokain, 400 Ecstasy-Tabletten und geringen Mengen Heroin nachgewiesen werden. Der Straßenverkaufswert der Drogen beträgt laut Polizei etwa 160.000 Euro.

Ende November verdichteten sich Hinweise, dass ein 64-Jähriger aus dem Bezirk Braunau mit dem Verkauf begonnen hatte. Bei den Ermittlungen wurden 21 Abnehmer und ein Lieferant, ein 59-Jähriger Braunauer, ausgeforscht. Beide Verkäufer wurden auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

Zudem verdichteten sich die Hinweise auf mehrere Personen, die über das Darknet (Teil des Internets, in welches Nutzer nicht auf herkömmliche Weise gelangen) Drogen für den Weiterverkauf im Bezirk kauften. So konnte ein erst 17-Jähriger festgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen führten nach Mattighofen, wo ein mittlerweile 21-Jähriger Bosnier, ein 19-Jähriger Kroate (beide aus dem Bezirk Braunau) und eine 19-Jährige Serbin aus Salzburg-Umgebung am 3. Februar beim Verkauf von Drogen festgenommen wurden. In derselben Nacht forschten Ermittler das Versteck der Drogen in Straßwalchen aus und nahmen einen weiteren Verdächtigen fest. Die Gruppe zeigte sich geständig.

Zuletzt wiesen die Beamten einem 27-Jährigen aus dem Bezirk Braunau den Verkauf von fünf Kilogramm Marihuana, 400 Ecstasy-Tabletten und 100 Gramm Kokain nach und nahmen ihn fest. Insgesamt stellte die Exekutive bei den Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Ried rund 700 Gramm Amphetamin, vorverpacktes Marihuana und Kokain sowie Bargeld und Streckmittel sicher.

