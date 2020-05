Mehrere betrunkene Rad- und Autofahrer im Innviertel erwischt

"Spitzenreiter" war ein Innviertler, der in der Nacht zum Samstag mit 1,86 Promille Alkohol im Blut mit seinem Fahrrad im Bezirk Schärding unterwegs war. In der selben Nacht stürzte ein 69-Jähriger in alkoholisiertem Zustand mit seinem Fahrrad auf der Herbert Wöhl Straße in Schärding und verletzte sich. Ein Alkotest im Krankenhaus Ried ergab einen Wert von 1,28 Promille. Beide Fahrradfahrer werden angezeigt.

Tags darauf wurden zwei Pkw-Lenker angezeigt, die sich betrunken hinters Steuer gesetzt hatten. Deren Alkotests ergaben einen Wert von 0,88 und 0,74 Promille. 0,52 Promille hatte ein 82-Jähriger intus, der am Sonntagabend im Bereich der Eggershamer Kreuzung in Brunnenthal einen Unfall verursachte.

Der Pensionist dürfte den von links kommenden Pkw eines 19-Jährigen übersehen haben. Der Alkolenker wurde leicht verletzt, verweigerte jedoch weitere medizinische Versorgung. Seine Ehefrau und der Unfallgegner überstanden die Kollision unversehrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

