Mehrere Anzeigen nach Kontrollen

Im 80-km/h-Bereich vor der Grenzkontrollstelle an der Autobahn in der Nähe von Suben wurden in weniger als vier Stunden 120 Lenker erwischt, die erheblich zu schnell unterwegs waren. Gegen 19 von ihnen werden sogar Fahrverbote verhängt. Der schnellste Raser wurde mit 156 km/h erwischt.

An der B12 im Bereich Kirchdorf am Inn lag der Schwerverkehr im Fokus. 25 Lkw-Lenker waren zu schnell unterwegs. Bei einer kontrollierten Person stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl vorlag.