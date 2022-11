Mehrere Anzeigen für Alkolenker und aggressiven Beifahrer

Die Beamten wurden kurz nach 19 Uhr auf die Männer aufmerksam, als der 47-jährige Lenker und sein 50-jähriger Beifahrer - beide aus dem Bezirk Braunau - am Polizeiwagen vorbeifuhren. Der 50-Jährige gestikulierte dabei wild und schrie in Richtung der Polizisten. Die Streife folgte den beiden und hielt sie schließlich im Stadtgebiet von Braunau an. Der 50-Jährige weigerte sich, seinen Ausweis vorzuzeigen und wurde zunehmend aggressiver. Er schrie die Beamten an, beschimpfte sie und gestikulierte wild mit den Händen. Erst als die Polizisten androhten, ihn festzunehmen, hielt sich der 50-Jährige zurück.

Der beim 47-Jährigen durchgeführte Alkotest verlief positiv. Ihm wurde vorläufig der Führerschein abgenommen. Gegen beide werden mehrere Anzeigen - beim 50-Jährigen unter anderem wegen Anstandsverletzungen - erstattet.