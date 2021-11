Mehr Strom aus Inn-Kraftwerk und Uferrückbau an der Mattig-Mündung

Mehr Strom aus dem Inn-Kraftwerk Ering-Frauenstein und ökologische Verbesserungen an der Mattig-Mündung kündigt der Energiekonzern Verbund an. Zeitgleich mit dem Uferrückbau an der Mattig-Mündung werde das Wasserkraftwerk Ering-Frauenstein bei Mining revitalisiert, das seit 1943 in Betrieb ist.

Bis 2024 werden nun an den drei Maschinensätzen, die in wesentlichen Teilen noch aus dem Jahr 1943 stammen, umfassende Instandhaltungsarbeiten vorgenommen. Wo es möglich ist, werden moderne Komponenten eingesetzt, die insgesamt zu einer Effizienzsteigerung des Bestandskraftwerks führen sollen.

Umgelegt für 11.000 Haushalte

Es werde erwartet, dass durch diese rein technischen Maßnahmen – ohne zusätzliche Ressourcen oder Umbauten – die derzeitige Jahresstromerzeugung von rund 434 Millionen Kilowattstunden um zehn Prozent gesteigert werden könne, so der Verbund. Das entspreche etwa dem Jahresstromverbrauch von 11.000 Haushalten. Die Arbeiten werden schwerpunktmäßig in den Niederwasserperioden von September bis April durchgeführt.

Als Beitrag zum Projekt "INNsieme" erfolgt der Rückbau des Inn-Ufers im Bereich der Mattig-Mündung bei Braunau. Bei "INNsieme" engagiert sich der Verbund gemeinsam mit dem Lead-Partner WWF Österreich für einen "lebendigen Inn". Zwischen den Flusskilometern 56,26 und 55,59 erfolgt auf einer Gesamtlänge ein Uferrückbau, bei dem die Blockwurfsteine entfernt werden. Flache Ufer, kleine Buchten sowie Strukturen aus Totholz und Steinen sollen den Uferbereich zu Land und zu Wasser lebensfreundlicher machen, so die Partner.

"Wir setzen jetzt einen weiteren Schritt zur Lebensraumverbesserung am Inn im Bereich der Mattig-Mündung um", so Michael Amerer, Geschäftsführer der Grenzkraftwerke. Dem Mündungsbereich komme auch deshalb besondere Bedeutung zu, als die Mattig fischgängig an den Inn angebunden ist und gerade bei Hochwasserführung des Inn eine geeignete Ausweich- und Rückzugsmöglichkeit für Wasserlebewesen darstelle.

"Der Schutz und die Wiederherstellung der Artenvielfalt am Inn ist eine Jahrhundertaufgabe, die wir im ‚INNsieme‘-Projekt gemeinsam verfolgen. Der Uferrückbau im Bereich der Mattig ist richtungsweisend", so Gerhard Egger, Leiter des Gewässerschutzes beim WWF Österreich. Die Maßnahme sei abgestimmt auf weitere Aktivitäten zur Verbesserung der ökologischen Rahmenbedingungen: darunter die Herstellung von Durchgängigkeit und Lebensräumen beim Kraftwerk Braunau-Simbach, die sich derzeit in Genehmigung befinde.

In Summe solle durch eine Vielzahl von Maßnahmen erreicht werden, dass der Inn trotz der vielfältigen Nutzungsinteressen wieder geeignete Lebensräume für Arten biete, die typisch für diesen Bereich, aber zugleich in ihrer Existenz gefährdet seien, so die Projektpartner.