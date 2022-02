Mehr Humor für den Pflegealltag

Pflegende Angehörige würden das Beste für ihre pflegebedürftigen Familienmitglieder wollen und dabei oft auf ihre eigene Psyche vergessen, so die Caritas-Servicestelle für Pflegende Angehörige Ried, die am Dienstag, 15. Februar, von 14 bis 18 Uhr den Workshop "Humor in der Pflege" mit Irene Speichert bietet. Anmeldung unter Tel.: 0676/87762439.

Langfristig mache dieser Zustand krank, was sich nicht nur auf die betreuende Person negativ auswirke, sondern auch auf den pflegebedürftigen Menschen. Unter dem Motto "Lachen ist die beste Medizin" bringe Humor Farbe in den Alltag, mache gelassener, reduziere Stress, beuge Burnout vor und helfe, über den Tellerrand zu schauen.

Humorberaterin und Erwachsenenbildnerin Irene Speichert will den Teilnehmern humorvolle Möglichkeiten vermitteln, die den Pflegealltag etwas erleichtern sollen. Außerdem sind nützliche Tipps zur Entspannung angekündigt.