Mehr als drei Promille: Innviertler prallte mit Auto gegen Steintröge

Wie die Polizei am Samstagnachmittag in einer Aussendung berichtet, war der Mann gegen 14 Uhr mit seinem Kastenwagen auf der Otterbach Straße in Richtung Suben unterwegs. Im Ortsgebiet von Sankt Florian am Inn kam der 34-Jährige rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen mehrere Granitsteintröge. Ein durchgeführter Alkotest ergab 3,06 Promille, ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.