Mehr als 400 Unterschriften gegen Wohnprojekt in Schärding

Der Bau einer Wohnanlage in der Passauer Straße ist weiterhin Stoff für Diskussionen in der Barockstadt.

Wie bereits mehrmals berichtet, schwelt in Schärding aktuell eine heftige Diskussion über die Baupläne von "Griesmaier Immobilien". Das Unternehmen aus Dorf an der Pram möchte in der Passauer Straße eine moderne, viergeschossige Wohnanlage mit 19 Eigentumswohnungen errichten. Viele Anrainer und Nachbarn wehren sich aber vehement gegen das Projekt von Immobilieneigentümer Werner Griesmaier.

Nachdem bereits die Bauverhandlung aufgrund der vielen Bedenken vertagt und die Causa an den Ortsbildbeirat – ein Gremium des Landes – weitergeleitet wurde, gehen die Betroffenen nun noch einen Schritt weiter: In den vergangenen Wochen wurde in der Bevölkerung eine Unterschriftenaktion gegen das Wohnbauprojekt ins Leben gerufen. Mehr als 400 Schärdinger unterstützten dabei mittlerweile die Proteste der Anrainer. "Man spürt einen massiven Gegendruck in der Bevölkerung", sagt Harald Hanappi, einer der betroffenen Anrainer und Initiatoren, im OÖN-Gespräch. Nicht nur den Anrainern, sondern vielen anderen Schärdinger Bewohnern sei es ein zentrales Anliegen, das einzigartige barocke Stadtbild zu erhalten und zu schützen. "Das geplante Wohnhaus wird in seiner Höhe deutlich aus dem Rahmen der historischen Gebäude in der Umgebung herausstechen. Das Missverhältnis zwischen Alt und Neu würde ein sichtbares Zeichen setzen, das die Einzigartigkeit und Schönheit des Stadtbildes infrage stellt", sagt Hanappi. Der Erhalt des historischen Stadtbilds sei nicht nur eine ästhetische Angelegenheit, sondern auch eine Frage des kulturellen Erbes und der Identität.

Revitalisierung als Alternative

Zu den Bedenken der Anrainer hatte sich zuletzt Eigentümer Griesmaier in einer Aussendung geäußert – die OÖN haben berichtet. Das Projekt biete seiner Meinung nach zahlreiche Vorteile. Unter anderem, da der Bau zum einen auf einem bereits gewidmeten Areal geplant ist und daher zusätzlicher Boden- und Ressourcenverbrauch vermieden werde. Zum anderen werde bei der Errichtung im Hinblick auf Klima- und Umweltschutz auf alle möglichen Energiesparfaktoren geachtet. Weiters sei der Bau ein wichtiger Impuls für die Wirtschaft in der Region.

Ein Punkt, gegen den man natürlich grundsätzlich nichts einzuwenden habe, erklärt Hanappi. "Eine der wichtigsten Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist, warum dafür nicht bereits bestehende Gebäude revitalisiert werden. Statt auf historischem Grund zu bauen, könnten bereits existierende Gebäude in der Stadt in Wohnraum umgewandelt werden."

Unterstützt werden die Anrainer auch vom Verschönerungsverein Schärding. "In den vergangenen Jahren wurden in Schärding viele Wohnungen geschaffen, die Einwohnerzahl nahm allerdings fast nicht zu", sagt Obmann Richard Armstark. "Das ist wohl der Beweis, dass diese neuen Wohnungen nicht gebraucht werden, sondern lediglich den Investoren als Kapitalanlage dienen." Immobilienunternehmer Griesmaier könne in der Stadt offene Türen einrennen, wenn er sich an den Statuten der historischen Kleinstadt orientiere und gemeinsam mit der Stadt und dem Verschönerungsverein den Wohnraum in bestehenden Altbauten wiederherstelle. Letztere würden teils seit Jahrzehnten leer stehen, so Armstark.

Entscheidung noch heuer

Bürgermeister Günter Streicher (SP) verweist auf die anstehende Sitzung des Ortsbildbeirates, die am Montag stattfinden wird. Dieser soll die Angelegenheit "sachlich und fachlich bewerten", so Streicher. Die Bedenken der Bürger würden dabei mit Sicherheit einfließen. Anschließend werde man alle Betroffenen wieder an einen Tisch holen und die Verhandlung fortsetzen. Dem Vernehmen nach soll aber noch in diesem Jahr eine fixe Entscheidung über den Bau fallen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Schärding Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.