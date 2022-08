Mehr als 25.000 Besucher: Freibad Ried schon jetzt über dem Vorjahresniveau

Peter Geisböck, Abteilungsleiter der Sport- und Freizeitbetriebe der Stadt Ried, ist zufrieden. Kein Wunder, die bisherige Freibadsaison läuft gut. "Etwas mehr als 25.000 Gäste konnten wir heuer bereits begrüßen. 2021 waren es während der gesamten Saison etwas mehr als 24.000", sagt Geisböck im OÖN-Gespräch.

"Das Wetter war im vergangenen Sommer schlechter, heuer war es oft schön. Wir sind mit der bisherigen Saison wirklich sehr zufrieden." 2020, im ersten Jahr der Corona-Pandemie, kamen 25.000 Gäste, 2019 waren es 35.000 Besucher und 2018 rund 38.000.

"Wenn der August auch schön wird, dann rechne ich bis zum Saisonende mit mindestens 35.000 Besuchern", sagt Geisböck. Die Wassertemperatur liege beständig bei rund 25 Grad. Erfreulich sei, dass es bisher zu keinen nennenswerten Zwischenfällen oder Unfällen gekommen sei. Am bisher am besten besuchten Tag heuer suchten 1500 Personen Abkühlung im Freibad. An den bisherigen Rekordtag vor rund 25 Jahren mit 2200 Gästen kann sich Geisböck noch gut erinnern: "Ein grünes Fleckerl hat man da kaum noch gesehen."

Derzeit sei die stärkste Urlaubszeit des Jahres spürbar, zudem locken die angenehmen Temperaturen der Seen viele Innviertler ins Salzkammergut, so Geisböck. "Wenn es wirklich heiß wird, rechnen wir Anfang August mit 800 bis 1000 Gästen pro Tag." Eines habe sich, so Geisböck, in den vergangenen Jahrzehnten nicht geändert: "Wenn der Wetterbericht Wolken oder Gewitter prognostiziert, dann kommen, auch wenn es wunderschön ist, nur halb so viele Besucher wie sonst."

Fix geöffnet hat das Rieder Freibad bis Sonntag, 11. September. "Wenn es zu dieser Zeit noch heiß ist, dann ist es durchaus möglich, dass wir noch um eine Woche verlängern", sagt Geisböck.