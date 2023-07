Mehr als 240 Kinder kickten beim zehnten Rieder Volksschul-Cup mit

Zum mittlerweile zehnten Mal ging in der letzten Schulwoche im Klaus-Roitinger-Stadion in Ried der größte oberösterreichische Cup-Bewerb für Volksschulen über die Bühne.

"Mehr als 240 Schüler aus 20 Volksschulen des Bezirkes waren mit 24 Mannschaften sowie Eifer und Spaß voll bei der Sache", sagt Organisator Gerald Hartl von "Schule am Ball". Nicht nur auf dem grünen Rasen war viel los, Hunderte mitgereiste Schulkollegen feuerten ihre Klassenkameraden von der Tribüne mit selbstgebastelten Transparenten und Gesängen an. Im Halbfinale setzte sich die VS Eberschwang im Siebenmeterschießen gegen die VS Mehrnbach durch. Das zweite Halbfinale entschied die VS Ried 1 gegen die VS Pattigham-Pramet für sich.

Im Endspiel hatten die Rieder schließlich gegen Eberschwang knapp mit 2:1 die Nase vorne. Das Spiel um den dritten Platz gewann die VS Mehrnbach.

Auch mehrere Spieler der SV Ried kamen vorbei und schrieben für die Nachwuchskicker zahlreiche Autogramme.

SV-Ried-Spieler nahmen sich viel Zeit für Autogramme. Bild: Schule am Ball

