Medaillenregen für IGLA-Athleten

Am vergangenen Wochenende gingen in Linz die U18-Hallenlandesmeisterschaften in Linz über die Bühne. Standesgemäß waren die jungen Athleten der Sportunion IGLA long life aus Andorf im Kampf um die Medaillen stark vertreten. Marie Angerer durfte sich sogar zwei Mal über Gold freuen. Die Schärdingerin war sowohl über 60 Meter als auch über 200 Meter nicht zu schlagen. In der Mixed-Staffel lief Angerer zudem gemeinsam mit Jana Reisinger und Jonas und Julian Mesi auf den zweiten Platz und somit zu Silber. "Den 60-Meter-Bewerb erstmals unter der Acht-Sekunden-Schallmauer zu gewinnen war für mich das Highlight. Und dann auch noch zusätzlich Gold und Silber zu holen ist immer etwas Besonderes", sagt Angerer.

Überraschender Erfolg

Neben Angerer konnte sich aber auch Simon Dopler auszeichnen. Der Wesenufner verbesserte seine Bestleistung um 15 Sekunden, blieb erstmals unter zehn Minuten und holte sich damit überraschend den Titel über 3000 Meter. Elena Schmidhuber aus Andorf lief über dieselbe Distanz zu Silber. Die Neuzugänge Hannah Riedl (Schardenberg) und Leopold Nguyen (Diersbach) krallten sich bei ihrer Hallenpremiere ebenfalls gleich Edelmetall. Während Riedl im Hürden-Bewerb über Bronze jubeln durfte, hüpfte Nguyen im Weitsprung zu Silber.

