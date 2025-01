McDonalds in Schärding: Telefonmast verzögert Baustart

Am ehemaligen Standort des Gummiwerks Kubai soll das McDonalds-Restaurant in Schärding eröffnet werden.

Seit mehr als zwei Jahren ist es fix, dass der weltweit agierende Fast-Food-Konzern McDonalds ein Restaurant in Schärding bauen wird. Am Standort des ehemaligen Gummi-Werks Kubai in der Linzer Straße soll bald mit dem Bauarbeiten begonnen werden, schließlich gab das Unternehmen als Ziel aus, das Restaurant in diesem Jahr zu eröffnen. Aktuell ist aber am zukünftigen Grundstück noch nicht viel passiert. Der kuriose Grund: Ein bestehender Telefonmast müsse erst noch versetzt werden, bevor das alte Gebäude abgerissen werden könne, sagt Katrick Stockhammer von McDonalds Österreich auf OÖN-Anfrage.

2025 soll eröffnet werden

Der Stadtgemeinde Schärding liegt bereits ein Antrag über die Neuerrichtung des Sendemastens vor, der auf ein Grundstück in der Nähe des aktuellen Standorts versetzt werden soll. Man werde eine Bauverhandlung ausschreiben, sobald alle Unterlagen mängelfrei eingebracht wurden, sagt Bürgermeister Günter Streicher (SP). Die Ausschreibung erfolge längstens vier Wochen nach mangelfreier Vorprüfung. Dann sollte dem neuen McDonalds in Schärding nichts mehr im Wege stehen. "Unser Ziel ist nach wie vor, 2025 zu eröffnen", sagt Stockhammer.

