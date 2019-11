Mazedonier arbeitete mit gefälschten Pass in Österreich

Bei der fremdenrechtlichen Kontrolle am Dienstag um 13:30 Uhr in Tumeltsham wies sich ein Eisenbieger als slowenischer Staatsbürger aus und übergab eine entsprechende eCard. Da er sonst kein Reisedokument bei sich hatte und Zweifel an seiner wahren Identität bestand, wurde er zur Identitätsüberprüfung zur Autobahnpolizeiinspektion Ried gebracht. Dort stellte sich heraus, dass er seit 27. Juni 2019 als slowenischer Staatsangehöriger in Linz gemeldet ist.

In seinem Rucksack wurde ein mazedonischer Reisepass gefunden. Der Mann gab an, er habe sich in Mazedonien gefälschte slowenische Dokumente besorgt, um in Österreich arbeiten zu können. Er wurde nach dem Fremdenpolizeigesetz festgenommen und der Staatsanwaltschaft Ried angezeigt.