Mauerkirchen: Das Wasser ist weg, die Verzweiflung da

„Vor drei Jahren haben wir alles aufgebaut. Jetzt haben wir alles verloren“, sagt Danijela Stanojevic. In zehn Minuten hat der Wasserschwall einen Teil ihres Lebenstraums einfach weggespült. Bis in die hintersten Schubladen der neuen Einbauküche strömte das Brunnbachwasser an diesem verheerenden Montagabend. Die Situation ist für viele Bewohner dieser Neubausiedlung existenzbedrohend, die Kredite für das Haus nach dieser kurzen Zeit alles andere als abbezahlt.