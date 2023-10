Mauerkirchen: Ausbildung zur Heimhilfe

Aufgrund der steigenden Zahl Pflegebedürftiger wächst auch die Nachfrage nach Pflegepersonal. Absolventinnen und Absolventen der Heimhilfe-Ausbildung können in allen Seniorenheimen sowie bei den mobilen Diensten arbeiten. Die Ausbildung dauert acht Monate und sieht zwei Schultage pro Woche vor. Der Kurs ist für all jene geeignet, die gerne andere Menschen bei der Basisversorgung und Betreuung unterstützen. Das Aufnahmeverfahren beginnt im Dezember, Lehrgangsbeginn ist der 16. Jänner. "Schön, dass auch im Jahr 2024 wieder ein Heimhilfe-Lehrgang im Bezirk Braunau angeboten wird. Ich hoffe auf viele Interessentinnen und Interessenten und freue mich, wenn jemand im Anschluss an die Heimhilfe-Ausbildung noch weiter die Karriereleiter hochklettern möchte – gerne unterstützen wir dabei", sagt Karin Altmüller, Geschäftsführerin des Sozialhilfeverbandes Braunau. Zwei Infoabende sind geplant: 27. November und 4. Dezember, jeweils um 18.30 Uhr in der Fachschule Mauerkirchen. Infos unter Tel. 07327720/33700, lwbfs-mauerkirchen.post@ooe.gv.at

