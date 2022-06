Mattigtalbahn: Mehrwöchige Sperre steht an

Von 2. Juli bis 11. September ist zwischen Braunau und Friedburg bzw. Neumarkt am Wallersee wegen der Streckensperren ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Nach dem erfolgten Baustart an den drei Bahnhöfen Mauerkirchen, Mattighofen und Munderfing würden nun große und geballte Umbauarbeiten beginnen, so die ÖBB. Während der Streckensperre werde bei Tag und Nacht gearbeitet, um verkehrstechnisch wichtige bauliche Maßnahmen so rasch wie möglich umsetzen zu können.

Intensiv gearbeitet werde auch an der technischen Aufrüstung bzw. Auflassung von Eisenbahnkreuzungen entlang der Mattigtalbahn, um die Sicherheit zu erhöhen. Vollautomatisch gesichert sollen Kreuzungen künftig via elektronischem Stellwerk gesteuert werden. Bedingt durch den Umbau sind an den Eisenbahnkreuzungen abschnittsweise Straßensperren nötig, Umleitungen werden eingerichtet. Betroffen sind in Munderfing Bradirn, Firschaumstraße, Föhrenweg und Wiesenham/Äpfelberg; in Mattighofen die Harlochnerstraße sowie die Braunauerstraße B147, wo es am 7. Juli und von 21. bis 26. August zur Straßensperre kommt. In Mauerkirchen betroffen sind die Biburgerstraße und die Geretsdorferstraße.