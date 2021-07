Mattigtalbahn ist lange gesperrt

Es wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Unter anderem werden die Bahnhöfe in Steindorf und Friedburg komplett modernisiert und barrierefrei gestaltet sowie umfangreiche Arbeiten an der Strecke durchgeführt, um diese ab Dezember mit modernen Elektrogarnituren bedienen zu können. Außerdem werden die Stellwerke in Mattighofen, Munderfing und Mauerkirchen komplett modernisiert.

Auf der Hausruckbahn geht es an Erhaltungsarbeiten, der Bahnverkehr zwischen Attnang und Ried ist von 9. bis 11. Juli unterbrochen, ein Schienenersatzverkehr mittels Bussen wird eingerichtet.