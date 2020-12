Mattighofner Gemeinderäte bestellen Ortsbildbeirat

Viel Zustimmung fanden bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Mattighofen zwei Dringlichkeitsanträge der BfM-Fraktion. Zum einen soll der Bebauungsplan für das Mattighofner Ortsgebiet neu erfasst werden, um neue Bauprojekte besser planen zu können, zum anderen ein Ortsbildbeirat beauftragt werden. "Es gibt in Mattighofen einen regen Zuzug, da stellt sich die Frage, wo kann und darf überhaupt noch gebaut werden? Und was passt ins Ortsbild? Das muss ausgearbeitet werden", begrüßt Daniel Lang, VP-Gemeinderat, das Vorhaben. Es gehe um ein Gesamtkonzept im Sinne der Stadtentwicklung, sagt Sonja Löffler (BfM). Das sei vorausschauend und sinnvoll, sind sich die Gemeinderäte einig und stimmten einheitlich zu. Weiters wurde beschlossen, einen Verkehrsplaner zu beauftragen, der ein nachhaltiges Verkehrskonzept für das gesamte Stadtgebiet erstellt. "Es geht darum, die Lebensqualität zu fördern und sichere Wege für Fußgänger und Radfahrer zu schaffen oder zu verbinden", sagt Löffler. In die Planungen will man die Nachbargemeinde Schalchen miteinbinden. "Dahingehend wird es Gespräche geben", sagt Bürgermeister Friedrich Schwarzenhofer (SP).

Auf der Tagesordnung stand erneut die Sonderschule. Der Zubau an die Volksschule wird bekanntlich nicht weiter verfolgt (die OÖNachrichten berichteten), als neuen Standort hat man sich auf die Mittelschule geeinigt. Mit dem Bau soll nun so schnell wie möglich begonnen werden, am besten noch vor dem 31. Dezember 2021, denn dann gibt es einen Zweckzuschuss vom Bund in der Höhe von 700.000 Euro. Dazu gab es eine längere Diskussion. Es werde zu schnell vorgegangen, heißt es etwa aus der FP-Fraktion. Man habe einen guten Standort gefunden, es müsse endlich etwas weitergehen, aus der SP. Letztendlich wurde der Antrag mehrheitlich angenommen, Architekt Werner Silbermayr wird mit dem Projekt beauftragt.

Abgestimmt wurde auch über den Budgetvoranschlag für das Haushaltsjahr 2021, in dem Auszahlungen von rund 23,8 Millionen Euro Einzahlungen von rund 20,8 Millionen Euro gegenüberstehen. Das ergibt einen Minusbetrag von rund drei Millionen Euro, die durch Rücklagen und einen Liquiditätsüberschuss aus 2019 ausgeglichen werden. Die Gemeinde plant Anfang 2021 mit Rücklagen von 7,2 Millionen Euro, Ende 2021 mit 4,5 Millionen Euro. "Die Einnahmensituation ist auch noch im Jahr 2021 sehr negativ, sodass man sich bei der Budgeterstellung auf unbedingt notwendige Investitionen beschränken musste", heißt es im Bericht zum Voranschlag.

Artikel von Lisa Penz l.penz@nachrichten.at