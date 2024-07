Mattighofen sucht Musiker, Sänger, Tänzer, Akrobaten und Comedians

Unterschiedliche Talente sollen bei den City-Vibes in Mattighofen am 24. August auftreten.

Wer ein besonderes Talent hat, mit dem er das Publikum begeistern will, der ist bei den City-Vibes in Mattighofen richtig. Bei den City-Vibes verwandelt sich die Stadt in eine große und lebendige Festmeile samt offener Bühne für zahlreiche Attraktionen.

Sänger, Tänzer, Akrobaten, Comedians und andere kreative Künstler sind gefragt und werden gesucht: Denn die Open Stage am Stadtplatz will auch belebt werden. Ein jeder Künstler hat 15 Minuten Zeit, um die Zuschauer zu unterhalten und zu begeistern. Unterstützt werden alle, die sich anmelden mit einer professionellen Bühnenausstattung samt technischer Unterstützung. Bei den City-Vibes gehen die Künstler auch auf Fansuche und können das eigene Talent vor einem breiten Publikum zum Besten geben.

Kunst, Musik, Kulinarik

Die City-Vibes finden am Samstag, 24. August, in Mattighofen statt. Geboten wird nicht nur Kunst und Musik, sondern auch Kulinarik. Wer dabei sein möchte und das Fest als Künstler mitgestalten will, der kann sich noch bis 14. August dafür anmelden.

Anmeldungen interessierter und kreativer Künstler nimmt Andrea Stöckl unter der Telefonnummer 0664 7611828 oder per Mail an veranstaltungen@mattighofen.at entgegen. Alles, was dafür benötigt wird, ist eine kurze Beschreibung des eigenen Talentes, das man zeigen will und wenn möglich eine digitale Demonstration des Dargebotenen – zum Beispiel ein Video oder der Link zu einer Videoaufnahme.

