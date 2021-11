Mattighofen: Baustart für Einkaufszentrum

17 Millionen Euro nimmt der Projektbetreiber in die Hand, mit den Investitionen, die die Mieter selbst tätigen, werden mehr als 20 Millionen Euro in den Bau fließen. Den Eröffnungstermin gibt Mayr mit 16. März 2023 an. Das neue Einkaufszentrum schafft auf einer Grundfläche von 6000 Quadratmetern zwei Verkaufsetagen mit einer Fläche von 8000 Quadratmetern.

In das Projekt integriert sind auch rund 150 Parkplätze unterhalb der Verkaufsfläche. Das "MCenter" entsteht mitten im Stadtzentrum auf einer Leerstandsfläche. "Anstelle von Neuwidmungen auf der grünen Wiese wollen wir die Belebung von Stadt- und Ortskernen und die Nutzung von Leerstand und Brachflächen. Das MCenter ist dafür ein Musterprojekt", so Landesrat Markus Achleitner. Neben Fussl selbst wird ein MPreis als Lebensmittel-Supermarkt einziehen. Dazu kommt die Drogeriekette Müller als Frequenzbringer. Mit weiteren Interessenten seien die Verhandlungen weit gediehen.