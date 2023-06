Mattighofen: Bauschutt und Hausmüll am Friedhof entsorgt

Tonnenweise Bauschutt, Steine und Restmüll wurden im Vorjahr illegal in die große Grünabfallgrube am oberen Friedhof in Mattighofen geworfen. Für die Entsorgungsbetriebe ist der Mehraufwand, der durch das Sortieren entsteht, nicht mehr lukrativ und schaffbar. Die Pfarre wurde informiert, dass kein Kompostierer in der Region den Abfall übernimmt. Deshalb muss die Grube zugedeckt und gesperrt werden. Pfarrer Leon Sireisky: "Wer da Hausmüll, Plastik und sogar Bauschutt hineinwirft?