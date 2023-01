Matthias Walkner in der Motohall

Tickets gibt es auf www.ktm-motohall.com.

Am 28. Februar und 14. März folgen in der Motohall jeweils ab 17 Uhr "Tech-Talks" mit Einblicken in die Entwicklung und Technik der KTM-Motorräder. Am 22. März gibt es ab 17 Uhr "Adventure-Gespräche" mit dem Weltreisenden Joe Pichler. Ein Public Viewing zur MotoGP gibt es am 26. März ab 10 Uhr.

