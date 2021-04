Mathe-Museum online

Wissenschaftlern online über die Schulter blicken und von zu Hause aus oder in der Schule mit experimentieren: Das können Schüler ebenso wie alle anderen Interessierten im Rahmen der regelmäßigen Workshopreihe "MINTwoch", an der sich auch das Mathe-Museum der Universität Passau beteiligt. Die nächste virtuelle Reise in die Welt der Forschung findet am 14. April zwischen 7.30 und 15 Uhr statt.

Getreu dem Motto "Mathematik begreifen, am besten mit beiden Händen" können Teilnehmende zum Beispiel mithilfe einer Schnur, etwas Klebeband, eines Blatt Papiers und zwei verschiedenfarbiger Stifte die Eigenschaften und Besonderheiten von mathematischen Knoten erforschen: Der Workshop ist Teil eines bunten Querschnitts durch Naturwissenschaften und Technik.

So können die Teilnehmer im Rahmen des MINTwochs auch erfahren, wie viel Mathematik in Origami versteckt ist oder was wir in Bezug auf Materialen von Eierschalen lernen können. Es bleibe auch genug Zeit, um Fragen zu stellen. Das Passauer Mathe-Museum vernetzt sich über das Projekt in der Region Oberösterreich-Salzburg-Niederbayern mit den Partnern JKU Linz, Universität Salzburg und Salzburg Research.

"Wir bauen MINT-Learning-Centers auf, um vor allem Schülern die Möglichkeit zu bieten, in außerschulischen Kontexten Anwendungen kennenzulernen. Unser Ziel ist, die Motivation und Kompetenzen der Lernenden im MINT-Bereich zu steigern", so Brigitte Forster, Professorin für Angewandte Mathematik an der Uni Passau.

"Es freut uns, dass wir zu Zeiten, in denen wir im Passauer Mathe-Museum keine Besucher empfangen können, beim Online-MINTwoch unsere Begeisterung für Mathematik präsentieren können." Die Teilnahme ist für alle Interessierten kostenfrei. Eine Anmeldung ist erwünscht und erfolgt unter www.mintlabs.at oder per Mail an mathemuseum@uni-passau.de. Am Veranstaltungstag werden jeweils Links freigeschaltet, über die sich die Teilnehmer zuschalten können.