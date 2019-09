Massiver Lehrermangel in den Volksschulen

Schulbeginn ohne Lehrer? Es ist nicht ausgeschlossen, dass am Montag Schüler vergeblich auf ihre Lehrerin oder auf ihren Lehrer warten, denn kurz vor Schulanfang fehlen heuer besonders viele Pädagogen im Bezirk Braunau. "Über 20 suchen wir für die Volksschulen", sagt Schulqualitätsmanager Hans-Peter Palasser.

Pensionierungswelle, neue Lehrerausbildung, geographische Lage: Gründe für den Lehrermangel gibt es mehrere. Etwa 70 Neuanstellungen gab es im vergangenen Jahr im Bezirk Braunau, zum Großteil aufgrund Pensionierungen. Damals wurde auf die Wartelisten zurückgegriffen, die sind seither leer.

Theoretisch kommen jetzt die ersten Absolventen der neuen Lehrerausbildung, praktisch ist das ungewiss. Berufsvoraussetzung ist ein vierjähriges Bachelorstudium, das einjährige Masterstudium kann entweder sofort im Anschluss absolviert werden oder (berufsbegleitend) binnen fünf Jahren. "Wenn die Absolventen gleich den Master anschließen, stehen in diesem Schuljahr kaum Lehrer zur Verfügung", sagt Palasser und erwähnt einen Nachteil aufgrund der Region: "Es ist ein Unterschied, ob ich im Zentralraum wohne, arbeite und nebenbei studiere, oder ob ich nach der Arbeit viele Kilometer zur Uni pendeln muss."

Es geht noch schlimmer

Die Situation könnte sich noch verschlimmern. Derzeit werden die Versetzungsanträge bearbeitet und nachdem im Bezirk Braunau viele Lehrer aus anderen Bezirken unterrichten, ist davon auszugehen, dass sie bei Gelegenheit eine Stelle in ihrem Heimatbezirk annehmen.

Schwierig wird es für viele Kleinschulen. "Wenn in einer großen Volksschule wie Mattighofen ein Lehrer fehlt, lässt sich die Aufgabe leichter verteilen. Aber wenn in einer zweiklassig geführten Schule ein Lehrer fehlt, dann lässt sich nichts mehr verteilen." Bis Montag, 24 Uhr, können sich Lehrer auf freie Stellen bewerben. In den Mittelschulen fehlen aktuell sechs Pädagogen.