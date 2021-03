Massive Schirmmodelle für den Gastgarten-Start in Corona-Zeiten

Die baldige Öffnung der Gastgärten soll Wirten und Gästen etwas entgegenkommen, bringt aber durch die reine Beschränkung auf den Gastgartenbetrieb auch große Hürden mit sich. Um die Saison im Freien erfolgreich zu beginnen, bedarf es der richtigen Outdoor-Utensilien.

Ein klassischer Sonnenschirm, der vorrangig auf Beschattung ausgelegt ist, halte den Wetterkapriolen des frühen Frühjahrs in den meisten Fällen nicht stand, so das Unternehmen doppler-Schirme mit Sitz in Braunau, das einige qualitativ hochwertige und wetterfeste Gastroschirm-Typen im Angebot hat, die ein gemütliches Verweilen im Freien gewährleisten sollen.

Robuste Qualität wichtig

"Sehr vorteilhaft sind Regenrinnen, die mehrere Gastroschirme miteinander verbinden und damit eine durchgehende, wasserabweisende Überdachung des Außenbereichs schaffen", so Daniel Wildzeiss von doppler.

"Die Bespannungen müssen in wasserundurchlässiger Qualität ausgeführt sein – sowie das Gestänge in einer Robustheit, die der einen oder anderen Frostnacht sowie möglicherweise auch noch Schnee standhält." Infrarot-Heizstrahler mit einer Leistung von bis zu 1400 Watt, montiert an den Streben der Schirme, können das Verweilen auch an kühleren Tagen deutlich erleichtern.

Angebot in allen möglichen Ausführungen: Der fest verankerte Gastroschirm Goliath mit seiner Spannfläche von 25 Quadratmetern ist ein "Gigant" im doppler-Schirmsortiment. Dank im Mast verbauter Gasdruckfeder lasse sich das massive Schirmdach leicht öffnen und schließen. Eine Teleskop-Automatik schließt den Schirm nach oben, somit müssen weder Tische, Stühle noch Gläser zur Seite geschoben werden – die Gäste bleiben gemütlich sitzen, so das Unternehmen. "Goliath" sei besonders robust und langlebig. Das Unternehmen doppler mit Stammsitz in Braunau-Ranshofen beschäftigt derzeit 200 Mitarbeiter in Österreich und 330 im Gesamtkonzern. Der jährliche Umsatz beträgt rund 70 Millionen Euro, 80 Prozent der Fertigung gehen in den Export.