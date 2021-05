Maßgeschneidertes Handbike aus dem Innviertel für Rennen bei Paralympics

Die Paralympics sind das ganz große Saisonziel von Handbiker Walter Ablinger aus Rainbach im Innkreis. Diese nur alle vier Jahre stattfindende weltweit drittgrößte Sportveranstaltung wird heuer ausgetragen – von 24. August bis 5. September in Tokio/Japan. Für einen Erfolg bei den Titelkämpfen will Walter Ablinger nichts dem Zufall überlassen: Neben einem optimal auf den Saisonhöhepunkt abgestimmten Training werde das richtige Material in Japan mitentscheidend sein. Daher erhält der Weltklasse-Behindertensportler jetzt von einem Innviertler Experten ein für den Kurs in Tokio optimiertes Zeitfahr-Handbike.

840 Konstrukteur-, Fertigungs- und Montagestunden für eines der leichtesten Zeitfahrbikes der Welt: Konstrukteur und Hersteller des neuen extra für die Strecke in Tokio angepassten Zeitfahr-Handbikes ist Ludwig Hackinger aus St. Georgen bei Obernberg. Der gelernte Orthopädietechniker ist als Konstrukteur bei der Maschinenbaufirma Fill in Gurten tätig.

Nur 8,55 Kilo Renngewicht

Hackinger hat das Bike in der Hobbywerkstatt in seiner Garage komplett selbst gefertigt. Insgesamt 840 Stunden benötigte Hackinger für die Planung, Konstruktion, Berechnung der Belastbarkeit und der Aerodynamik, Anfertigung der Einzelteile, den Zusammenbau, die individuelle Anpassung und die Bestückung mit den optimalen Radkomponenten. Die Kohlefaserteile wurden speziell kreiert, weiterbearbeitet und verklebt. Die Gewichtsersparnis zum Vorgängermodell, dem Rio 2016 Handbike, beträgt ganze drei Kilogramm. Das Handbike ist mit 8,55 Kilogramm Renngewicht eines der leichtesten Zeitfahr-Liegebikes der Welt. Der Preis liegt bei 10.000 Euro für das "Rohgerät", dazu kommen Xentis-Laufräder, zwei UCI-konforme Bremsanlagen, ein elektronisches Schaltsystem, ein Leistungsmessgerät, keramikgelagerte Hinterräder, eine Keramikantriebskette und Kleinteile, wodurch sich die Gesamtkosten auf 17.900 Euro erhöhen. "Mein besonderer Dank gilt neben Ludwig Hackinger Radmechaniker Erwin Sommergruber und Elektrotechniker Andreas Kislinger aus St. Roman, Martin Kehrer für die Polsterung und der Förderstelle der Austrian Sports Bundes-Sport sowie dem Radsportverband für die Förderungsabwicklung und natürlich allen treuen Sponsoren für die laufende Unterstützung", sagt Walter Ablinger.

Das neue Bike sei perfekt auf den Kurs in Tokio abgestimmt: Es hat eine breitere, tiefere Hinterachse, wodurch der Körperschwerpunkt nun tiefer liegt und das Bike eine bessere Kurvenstabilität biete. Der Kurs in Tokio weist schnelle Bergab-Passagen auf – und genau dafür wurde das neue Handbike adaptiert.

Die Strecke ist sehr hügelig, hierbei werde sich das geringere Gewicht positiv auswirken. Der Rundkurs ist beim Zeitfahren in Japan zweimal zu absolvieren, die Gesamtstreckenlänge beträgt 16 Kilometer. Saisonstart wird für Walter Ablinger vom 6. bis 9. Mai beim Weltcuprennen in Ostende/Belgien sein.

Bereits viele Erfolge

Walter Ablinger ist Erster der UCI-Weltrangliste 2020 und konnte im Jahr 2019 zum insgesamt dritten Mal den Gesamtweltcup gewinnen. Bei Großereignissen ist mit dem Rainbacher immer zu rechnen: So holte Ablinger im Sommer 2016 bei den Paralympics in Rio de Janeiro in der Handbike-Klasse H3 Silber. Mit seinem Titel in London 2012 und dem Weltmeistertitel 2013 in Kanada ist er einer der erfolgreichsten österreichischen Sportler mit körperlicher Beeinträchtigung. Bei Weltmeisterschaften hat er bisher eine Gold- und vier Bronzemedaillen geholt. Nun stehen die Paralympics in Tokyo an.