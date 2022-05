Massenschlägerei und Steinwürfe vor OÖ-Derby

Etwa 100 LASK-Fans fuhren gegen 14 Uhr mit einem Regionalzug in den Rieder Bahnhof ein. Rund 40 Ried-Fans befanden sich am Bahnhof. Noch während der Zug einfuhr, betätigte eine unbekannte Person die Notbremse, woraufhin die meisten der LASK-Fans aus dem Zug sprangen, berichtete die Polizei am Sonntagmorgen. Die Fan-Gruppen gingen aufeinander los und es kam zu einer Massenschlägerei, so die Polizei weiter.